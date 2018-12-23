2018-12-23T14:04:16+03:00
Общество

Стали известны размеры стипендий для спортсменов из Тверской области

Выплаты получат атлеты, добившиеся высоких результатов
Альберт БОЙКОВ
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Лучшие спортсмены Верхневолжья получат денежные выплаты Фото:REUTERSЛучшие спортсмены Верхневолжья получат денежные выплаты Фото:REUTERS
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Назначены ежемесячные стипендии губернатора 38 спортсменам и спортсменам – инвалидам сборных команд страны на период с октября по декабрь 2018 года

Так, выплаты размером 4500 рублей будут получать 36 участников сборных команд РФ по видам спорта, которые не включены в программу Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр.

Кроме того, стипендии размером 7500 рублей и 5700 рублей будут получать участники резервного состава сборной команды страны и молодежной или юниорской команды по олимпийским видам спорта.

Пресс-служба областного правительства сообщает о том, что текущем году рамках государственной программы «Физическая культура и спорт Тверской области» на поддержку спортсменов, добившихся высоких результатов, предусмотрено более 7,4 млн рублей, что на 2,2 млн рублей больше, чем годом ранее.

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