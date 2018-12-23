2018-12-23T13:26:04+03:00
Происшествия

Восемь человек удалось спасти из огня в Тверской области

Среди них было два ребенка
Альберт БОЙКОВ
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Огнеборцы не дали людям погибнутьОгнеборцы не дали людям погибнутьФото: Василий ХОДАРЕВ
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В субботу, 22 декабря, когда на часах было 21:06 дежурный МЧС получил сообщение о пожаре, разгоравшемся в двухэтажном жилом доме на улице Быкова Гора, что в Вышнем Волочке.

Когда огнеборцы прибыли на место ЧП, они принялись бороться с огнем полыхавшем в двухкомнатной квартире на первом этаже. В 21:15 силовики обнаружили тело 61-летнего хозяина дома, а восьмерых человек, в том числе и двух детей, удалось спасти. Чуть позже госпитализация понадобилась 56-летней женщине, которая получила ожоги верхних дыхательных путей.

Как сообщает ГУ МЧС России по Тверской области, полностью пожар был ликвидирован в 21:26. В настоящее время устанавливается причина возгорания.

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