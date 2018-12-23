Полицейские задержали в Тверской области подозреваемых в серии автомобильных краж

СЕГОДНЯ 10:00 2018-12-23T10:00:52+03:00

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В Ржевском районе Тверской области полицейские задержали двух молодых мужчин по подозрению в серии краж из автомобилей. Силовикам стали поступать сообщения от местных жителей, в которых последние жаловались, что неизвестные похищают из их автомобилей аккумуляторы и магнитолы. Ущерб для каждого из потерпевших варьировался от четырех до семи тысяч рублей.

Силовики обследовали места преступлений и опросили возможных свидетелей и потерпевших, а также изъяли улики. Через некоторое время были задержаны и подозреваемые. Ими оказались жители Тверской области 19 и 20 лет, один из которых уже привлекался к уголовной ответственности. Установлено причастность задержанных не менее чем к трем эпизодам противоправной деятельности. Подозреваемые уже сознались в содеянном. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, если вина задержанных будет доказана, им грозит до пяти лет тюрьмы.