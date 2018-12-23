2018-12-23T09:42:35+03:00
Спорт

Илья Ковальчук из Твери забил две шайбы в ворота «Сан-Хосе»

Это была первая игра форварда после травмы
Альберт БОЙКОВ
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Ковальчук сделал дубльКовальчук сделал дубльФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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Форвард «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук забил две шайбы в ворота «Сан-Хосе» и принес победу своей команде (3:2 ОТ). Напомним, что нападающий не выходил на лед с 30 ноября из-за травмы ноги, и ему даже пришлось перенести операцию.

В матче с «Сан-Хосе» Илья открыл счет в первом периоде сумев реализовать большинство, а в овертайме забил победную шайбу. По итогам матча тверичанин был признан первой звездой игры. Форвард провел на льду 13 минут 42 секунды и сделал шесть бросков по воротам. В текущем сезоне Ковальчук в 26 играх сумел набрать 16 (7+9) очков.

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