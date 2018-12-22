2018-12-22T19:48:43+03:00
Общество

Театр драмы приглашает жителей Твери на предновогодние представления

Положительные эмоции гарантированы
Альберт БОЙКОВ
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Тверской театр драмы приглашает в гостиТверской театр драмы приглашает в гостиФото: Олег ЗИНЧЕНКО
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Тверской академический театр драмы приглашает жителей областной столицы в гости, чтобы вместе проводить уходящий 2018 год. 29 и 30 декабря в 18:00 на большой сцене пройдут два ярких спектакля, которые полюбились горожанам.

29 декабря в 18:00 можно будет увидеть музыкальную комедию И.Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев», премьера которой состоялась в мае 2018 года в постановке А. Павлишина.

Скромный делопроизводитель Воробьянинов узнает от умирающей тёщи, что некогда она спрятала своё состояние - бриллианты и жемчуг – в обивку одного из 12 стульев гарнитура мастера Гамбса. Полная приключений и неожиданных поворотов, настоящая гонка за сокровищами начинается, когда к ней подключается великий комбинатор и авантюрист Остап Бендер.

А 30 декабря в это же время можно будет увидеть итальянскую комедию К. Гольдони «Дачная лихорадка», премьера которой состоялась в ноябре 2018 года в постановке Б. Гуревича.

Что может быть лучше длительного отпуска на берегу моря? Только его предвкушение!.. В городских домах синьора Леонардо и синьора Филиппо всё смешалось: сплетни, слухи, любовь и ненависть, «марьяжные» отношения, модные наряды и сборы, желание пустить «пыль в глаза», женское соперничество и самое главное – ожидание всеобщей встречи на отдыхе.

Кстати, в эти вечера всех гостей ожидают поздравления Деда Мороза и Снегурочки. Пройдет розыгрыш подарков, живая музыка, красочные фотозоны и другие приятные сюрпризы.

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