2018-12-22T17:26:31+03:00
Происшествия

В Твери почти две недели разыскивают пропавшего мужчину

До сих пор так и не удалось установить его местонахождение
Альберт БОЙКОВ
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Мужчина ушел и не вернулся Фото: ВПСО "СОВА"Мужчина ушел и не вернулся Фото: ВПСО "СОВА"
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Как сообщает тверской волонтерский поисково-спасательный отряд «СОВА», идет розыск Фирсова Анатолия Владимировича 1974 года рождения. 10 декабря текущего года он предположительно ушел из дома (пос. Элеватор, ул. Центральная, д. 16/1) и не вернулся. Последний раз мужчину видели в автобусе №1, когда он ехал в сторону центра. До настоящего времени его местонахождение так и не установлено.

Приметы: на вид 40-41 год, рост 165 см, худощавого телосложения, глаза темно-карие, волосы черные короткие, носит бороду и усы, лицо смуглое круглой формы.

Одежда: черная удлиненная куртка с капюшоном, черные зимние ботинки, синие джинсы, темная вязаная шапка.

С собой: сумка мужская спортивная на ремне через плечо, кнопочный телефон черного цвета.

Особые приметы: бородавка на щеке, заикается, косолапит.

Может нуждаться в медицинской помощи!

Всех, кто обладает любой информацией о пропавшем, просят незамедлительно сообщить об этом по телефонам 8(915)722-55-66, 8(910)646-34-34; 8(904)014-12-34 или 102. Требуется помощь волонтеров.

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