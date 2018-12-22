2018-12-22T16:45:36+03:00
Происшествия

Шесть человек пострадали в ДТП на трассе М-10 Тверской области

Авария произошла из-за обладателя непереобутой легковушки
Альберт БОЙКОВ
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ДТП чудом обошлось без погибших Фото: Подслушано у медиков г. Тверь | ТО (ПуМТ)ДТП чудом обошлось без погибших Фото: Подслушано у медиков г. Тверь | ТО (ПуМТ)
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В субботу, 22 декабря, в Конаковском районе Тверской области произошло ДТП, в котором пострадали шесть человек. Авария случилась около 13:00 на 19 км трассы М-10 недалеко от поворота в сторону поселка Карачарово.

Госавтоинспекторы выяснили, что водитель «Лады Калина» не справился с управлением и выехав на встречную полосу врезался в «Renault Sandero». Позднее стало известно, что отечественная легковушка была на летней резине.

В ДТП серьезные травмы получила 79-летняя пассажирка «Лады», а три пассажира «Reno», среди которых была девятилетняя девочка, - легкие.

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