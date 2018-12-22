2018-12-22T16:09:36+03:00
Происшествия

Жить Тверской области из-за невнимательности лишился в магазине телефона

Подозреваемый в преступлении уже находится в руках полицейских
Альберт БОЙКОВ
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Полицейские смогли быстро обнаружить подозреваемогоПолицейские смогли быстро обнаружить подозреваемогоФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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К полицейским Красного Холма с заявлением о краже телефона обратился 43-летний местный житель. Полицейские выяснили, что мужчину лишили имущества в одном из магазинов Весьегонска, когда он отвлекся и положил детище прогресса на прилавок.

Силовики опросили персонал магазина, отсмотрели запись с камер видеонаблюдения, после чего принялись искать подозреваемого. В течение нескольких часов были задержан и подозреваемый. Им оказался ранее судимый 29-летний житель Весьегонского района. В полицейском участке он сознался в преступлении.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Если его вина будет доказана, он может лишиться свободы на срок до пяти лет. В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде.

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