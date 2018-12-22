Жители Твери встретятся с Дедом Морозом и Снегурочкой

СЕГОДНЯ 15:37 2018-12-22T15:37:37+03:00

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В воскресенье, 23 декабря, жители и гости Твери будут встречать Деда Мороза и его внучку Снегурочку. Сказочные персонажи вместе со своими помощниками будут ждать гостей в 12:00 в Городском саду на главной аллее.

Для гостей мероприятия уже подготовлена развлекательная программа с большим количеством конкурсов и игр, а также концерт, на котором своим творчеством поделятся лучшие коллективы города. Конечно, не обойдется праздник и без массы фотографий с главными символами наступающего праздника.

По информации управления информации администрации Твери, праздничное мероприятие завершится в 16:00.