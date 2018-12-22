Женщина получила тяжелые травмы в ДТП на трассе М-10 в Тверской области

СЕГОДНЯ 11:29 2018-12-22T11:29:21+03:00

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В субботу, 22 декабря, на 149 км автомобильной дороги М-10, проходящей через Калининский район, произошла серьезная авария. Авария случилась коло 08:00.

По сведениям УГИБДД РФ по Тверской области, водитель не справился с управлением и вылетел на автомобиле в кювет, где транспортное средство протаранило дерево. В ДТП сильно пострадала женщина, которая сидела сзади и была пристегнута ремнем безопасности.

У потерпевшей врачи обнаружили разрыв легкого, а также травмы груди и живота. В настоящее время сотрудники дорожной полиции уточняют подробности дорожного инцидента.