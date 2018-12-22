Огонь уничтожил крышу жилого дома в Тверской области

СЕГОДНЯ 11:05 2018-12-22T11:05:04+03:00

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В субботу, 22 декабря, когда на часах было 02:09, дежурный МЧС получил сигнал о пожаре, который разгорался в деревне Лисково, что в Кесовогорском районе Тверской области. Когда огнеборцы прибыли на место, они начали бороться со стихией, которая пыталась уничтожить жилой дом. В 02:35 силовикам удалось локализовать пожар, а в 04:30 он был полностью ликвидирован.

За это время огонь успел уничтожить кровлю здания, а также повредить стены строения по всей площади. По предварительной версии, огонь разгорелся из-за короткого замыкания электропроводки.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.