У жителей и гостей Твери есть последний шанс посетить запасники картинной галереи

СЕГОДНЯ 10:51 2018-12-22T10:57:07+03:00

В следующий раз такая возможность представится в следующем году

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В четверг 27 декабря, состоится последняя в этом году экскурсия в фонды Тверской областной картинной галереи. У гостей и жителей областной столицы будет возможность воочию увидеть все богатство культурного наследия, а также узнать много интересных фактов о создании предметов искусства, музейного хранения и специфики работы реставраторов

Экскурсия начнется в 11:00 (сбор группы в 10:50 в вестибюле здания на улице Дмитрия Донского, 37, строение 1, подъезд 1). Культурная прогулка по архивам займет порядка двух часов.

Чтобы попасть на экскурсию надо пройти предварительную запись по телефону 39-80-35. Отправляясь в картинную галерею, не забудьте взять удостоверяющий личность документ.