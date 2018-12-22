Мужчина с потерей памяти обнаружен в Тверской области

СЕГОДНЯ 09:56 2018-12-22T09:58:31+03:00

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Как сообщает тверской волонтерский поисково-спасательный отряд «СОВА», на железнодорожном вокзале Кимр обнаружен мужчина с потерей памяти. О себе никаких сведений он сообщить к сожалению не смог.

Одежда: спортивные синтетические брюки с лампасами, серая рубашка, коричневые ботинки со шнурками, синий пиджак, черное драповое пальто.

Всех, кто обладает любой информацией о мужчине, просят незамедлительно сообщиться об этом по телефонам 8(900)012-16-48 или 102. Что ускорить процесс волонтеры просят подключиться к нему неравнодушных людей.