Мужчина с потерей памяти обнаружен в Тверской области
Идет розыск его родственников и знакомых
Волонтеры просят о помощи Фото: ВПСО "СОВА"
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Как сообщает тверской волонтерский поисково-спасательный отряд «СОВА», на железнодорожном вокзале Кимр обнаружен мужчина с потерей памяти. О себе никаких сведений он сообщить к сожалению не смог.
Одежда: спортивные синтетические брюки с лампасами, серая рубашка, коричневые ботинки со шнурками, синий пиджак, черное драповое пальто.
Всех, кто обладает любой информацией о мужчине, просят незамедлительно сообщиться об этом по телефонам 8(900)012-16-48 или 102. Что ускорить процесс волонтеры просят подключиться к нему неравнодушных людей.