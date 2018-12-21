В дни каникул Музей тверского быта приглашает на мастер-классы

21 Дек. 23:44 2018-12-21T23:56:54+03:00

Музей тверского быта работает не только летом, но даже в новый год! Фото: МТБ

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В дни новогодних каникул Музей тверского быта приглашает детей и их родителей на интерактивные занятия и мастер-классы!

2 января в 14:00 – мастер-класс «Новогодние пряники». Сотрудники музея расскажут посетителям всё о пряниках. Традиционные русские пряники – какие они? Ароматные, румяные, с добавлением мёда и пряностей. Гости музея узнают об истории и развитии пряничного дела, традициях изготовления лакомства, интересных нюансах рецептуры и многом другом. Также все участники мастер-класса распишут по своему вкусу изготовленные по уникальному рецепту пряники.

Стоимость участия – 250 руб./чел. (4+)

5 января в 15:00 – мастер-класс по работе с кожей «Стильная зима». В ходе занятия гости музея узнают много интересного об истории создания изделий из кожи, познакомятся с секретами этого материала и порадуют себя необычным и полезным сувениром – брелочком, сделанным своими руками!

Стоимость участия – 120 руб./чел. (5+)

6 января в 13:00 – занимательный мастер-класс по работе с шерстью На мастер-классе гости смогут узнать много нового о шерсти и её свойствах, познакомятся с секретами этого уникального материала. Также своими руками любой желающий сделает удивительную зимнюю картину в технике «Шерстяная акварель».

Стоимость участия – 200 руб./чел. (4+)

8 января в 13:00 – семейный мастер-класс по росписи глиняного горшка «Чудесное превращение глины». На этом занятии юные посетители музея узнают о роли глины в жизни человека. Сотрудники музея расскажут о том, как использовался этот материал на заре человечества, какое место глина занимала в крестьянском доме и как используется в современном ракетостроении. После увлекательного погружения в историю, участники мастер-класса распишут по своему вкусу заранее приготовленные горшочки.

Стоимость участия – 100 руб./чел. (5+)

Записаться можно по тел.: 8 (4822) 52-84-04

Гостей ждут по адресу: ул. Горького, д. 19/4.