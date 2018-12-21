2018-12-21T23:36:54+03:00
Досуг

В Ботаническом саду Твери накануне Нового года стал плодоносить Цитрон "Рука Будды"

И все это на фоне выставки уникальных орхидей
Ирина ТАРАСОВА
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Красота! Фото: из архива Ботанического сада ТвГУКрасота! Фото: из архива Ботанического сада ТвГУ
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В Ботаническом саду Тверского госуниверситета зимы нет, точнее нет её в Зеленом доме Сада, где на днях начал плодоносить удивительный фрукт.

- Волшебный урожай Зеленого дома ... Созревают одни из самых удивительных по внешнему виду плодов - плоды Цитрона "Рука Будды"! Аромат необычайно загадочен, вкусен и ярок! - делится директор Ботанического сада Юрий наумцев.

В том, что цитрон заплодоносил накануне Нового года нет ничего удивительно, он просто вдохновился видом уникальных орхидей, выставка которых с загадочным названием "Сокровища закрытых коллекций" также проходит сейчас в Ботаническом саду.

- На сенсационной выставке сейчас цветут необыкновенные Гонгоры! Gongora galeata - эпифит из тропических лесов Мексики, а Gongora bufonia - Юго-Восточной Бразилии. У Гонгор очень эффектные поникающие каскадные соцветия с цветками потрясающей формы и аромата. Цветки Gongora bufonia и вовсе похожи на экзотических птиц с раскрытыми крыльями или на выразительные драконьи головы, - живописно рассказывает Юрий Наумцев.

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