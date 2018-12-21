Авторами лучшей концепций развития парка Текстильщиков в Твери стали студенты ТвГУ

СЕГОДНЯ 19:35 2018-12-21T19:35:59+03:00

Победители и призёры получили почётные дипломы и денежные премии.

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В администрации Твери подвели итоги открытого творческого конкурса на разработку ландшафтно-архитектурной концепции развития парка Текстильщиков.

Конкурсанты должны были создать проект ландшафтно-архитектурной концепции, в который вошли ситуационный план, основной чертёж парка, краткая пояснительная записка, а также макет, фотоматериалы или эскизы.

В администрации Твери сообщили, что жюри рассматривало пять работ. Каждый проект по-своему уникален. Разработчики видят парк с детскими и спортивными площадками, променадом, летним кинотеатром и даже розарием.

Первое место занял концепт-проект творческого коллектива студентов 4 курса Тверского Госуниверситета. В своём проекте участники представили парк Текстильщиков как многофункциональный комплекс для отдыха и досуга населения с продуманной системой зонирования.

Второе место было отдано архитектору Лидии Комиссаровой, третье место – еще одной творческой группе студентов ТвГУ.