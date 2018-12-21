2018-12-21T18:50:13+03:00
Общество

В Твери утвердили городской бюджет на следующий год

Доходная часть была увеличена за счет повышения налоговых поступлений
Виктория ЖУКОВА
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Утвержден городской бюджет на следующий год Фото: администрация ТвериУтвержден городской бюджет на следующий год Фото: администрация Твери
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Тверская городская Дума сегодня, 21 декабря приняла бюджет города на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.

- В проекте бюджета доходная часть запланирована в объеме 8 миллиардов рублей, расходная – 8 миллиардов 100 миллионов рублей, дефицит в размере 100 млн рублей соответствует нормативным показателям. Кстати, на плановый период 2020-2021 годов дефицит бюджета не предусмотрен, - сообщили в администрации Твери

После ряда обсуждений в изначальный вариант документа были внесены некоторые корректировки. Например, доходная часть была увеличена на 55,1 млн рублей за счет повышения налоговых поступлений. Эти средства пойдут в сферу образования и на содержание безнадзорных животных.

Кроме того, в числе приоритетных направлений сохранены расходы бюджета на отрасли ЖКХ, социальную сферу, дорожного хозяйства и транспорта. В городе также запланирована реализация национальных проектов: в ближайшие годы в Твери построят школы и два детских сада.

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