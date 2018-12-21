Фуру с красной икрой обокрали в Тверской области

СЕГОДНЯ 18:11 2018-12-21T18:11:04+03:00

Водитель задремал и не заметил похитителей

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В Тверской области из фуры похитили красную икру.

Водитель большегруза остановился на ночевку на парковке возле заправочной станции, которая расположена на 214 километре автотрассы М-10 в Торжокском районе. Территория находилась вне зоны охраняемой автостоянки.

Воры дождались, когда водитель уснет, вскрыли прицеп и похитить часть груза, которым оказались банки с лососевой икрой. Размер ущерба еще не был установлен.

В пресс-службе УМВД по Тверской области, сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело и в настоящий момент ведется следствие.