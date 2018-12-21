2018-12-21T17:31:58+03:00
Общество

Для жителей Морозовских казарм в Твери планируют построить новый дом

Глава региона поручил создать рабочую группу по решению вопросов жителей Морозовского городка
Виктория ЖУКОВА
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В настоящее время дома находятся в аварийном состоянииВ настоящее время дома находятся в аварийном состоянииФото: Василий ХОДАРЕВ
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21 декабря губернатор Тверской области Игорь Руденя встретился с жителями историко-архитектурного комплекса «Морозовский городок», который находится в Твери.

Основным вопросом стало улучшение жилищных условий в домах по улице Двор Пролетарки. Ведь здания, построенные в конце XIX-начале XX века, в настоящее время находятся в аварийном состоянии.

В пресс-службе областного правительства сообщили, что Игорь Руденя предложил жителям участвовать в программе переселения из аварийного жилья.

- Мы готовы рассмотреть выделение земельного участка под строительство новых многоквартирных домов для жителей Двора Пролетарки в черте Твери. Необходимо провести консультации, этот вариант возможен, если каждый жилец даст своё согласие, - сказала губернатор.

В городе будет создана рабочую группу, которая займется решением этих проблемы. В ее состав войдут представители правительства Тверской области, администрации Твери, депутаты, а также жильцы Двора Пролетарки.

Кроме того, на встрече обсуждался вопрос о сохранении пешеходного моста через Октябрьскую железную дорогу, который ведёт к Морозовскому городку.

Как сказал Игорь Руденя, уже проведены переговоры с руководством Октябрьской железной дороги. Мост будет сохранён, но реконструирован.

С жителями Морозовского городка встретился губернатор Игорь Руденя Фото: областное правительства

С жителями Морозовского городка встретился губернатор Игорь Руденя Фото: областное правительства

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