2018-12-21T17:13:04+03:00
Общество

Против должностных лиц Эмаусской школы, складировавших в подвале ртутные лампы, тверские следователи возбудили уголовное дело

Калининским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» (ч. 1 ст. 293 УК РФ)
Виктория ТУШКОВА
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В ходе расследования будет также дана правовая оценка действий должностных лиц, осуществлявших приёмку образовательного учреждения к новому учебному годуВ ходе расследования будет также дана правовая оценка действий должностных лиц, осуществлявших приёмку образовательного учреждения к новому учебному годуФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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- По версии следствия, в период с 2003 года по 27 ноября 2018 года должностные лица МОУ «Эммаусская СОШ», обязанные создавать безопасные условия обучения учеников, осуществляли хранение в подвальном помещении школы не менее 7 тысяч 800 ртутных ламп, не предпринимая мер по их вывозу и уничтожению, создавая тем самым угрозу для жизни и здоровья как обучающихся, так и работников образовательного учреждения, - сообщает Следственнок управление СК региона.

Следователи намереваются осмотреть помещения школы, где хранились лампы, проверить соблюдение руководством школы правил хранения небезопасных отходов, будут изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования. Также следствие планирует произвести экспертизы для установления степени причиненного вреда.

В ходе расследования будет также дана правовая оценка действий должностных лиц, осуществлявших приёмку образовательного учреждения к новому учебному году.

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