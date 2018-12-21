Против должностных лиц Эмаусской школы, складировавших в подвале ртутные лампы, тверские следователи возбудили уголовное дело

СЕГОДНЯ 17:10 2018-12-21T17:13:04+03:00

В ходе расследования будет также дана правовая оценка действий должностных лиц, осуществлявших приёмку образовательного учреждения к новому учебному году Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

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- По версии следствия, в период с 2003 года по 27 ноября 2018 года должностные лица МОУ «Эммаусская СОШ», обязанные создавать безопасные условия обучения учеников, осуществляли хранение в подвальном помещении школы не менее 7 тысяч 800 ртутных ламп, не предпринимая мер по их вывозу и уничтожению, создавая тем самым угрозу для жизни и здоровья как обучающихся, так и работников образовательного учреждения, - сообщает Следственнок управление СК региона.

Следователи намереваются осмотреть помещения школы, где хранились лампы, проверить соблюдение руководством школы правил хранения небезопасных отходов, будут изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования. Также следствие планирует произвести экспертизы для установления степени причиненного вреда.

В ходе расследования будет также дана правовая оценка действий должностных лиц, осуществлявших приёмку образовательного учреждения к новому учебному году.