2018-12-21T16:40:37+03:00
Происшествия

В пьяной драке на дискотеке жительнице Тверской области изуродовали лицо осколком бокала

Виновница получила условный срок и возместила моральный и материальный вред потерпевшей
Виктория ТУШКОВА
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Нападавшей назначили 2 года и 6 месяцев заключения условноНападавшей назначили 2 года и 6 месяцев заключения условноФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В Вышнем Волочке слушалось дело о драке в местной дискотеке «Ангажемент». Одна из присутствовавших там женщин, Попова Е., будучи нетрезвой, поссорилась с другой женщиной и вступила с ней в драку. В процессе потасовки Попова ударила соперницу в висок стеклянным бокалом. Бокал травмировал область глаза и серьёзно рассёк кожу на виске потерпевшей. Кроме того, она получила сотрясение мозга. Медики пришли к заключению, что серьёзный рубец, оставшися на месте раны на виске, можно удалить только хирургическим путём.

- Данное повреждение на лице является неизгладимым, повлекшим обезображивание лица и оценивается как причинившее тяжкий вред здоровью потерпевшей, - сообщает Вышневолоцкий городской суд.

Нападавшей назначили 2 года и 6 месяцев заключения условно. Кроме того, в пользу потерпевшей суд взыскал 150 000 рублей в качестве компенсации морального вреда, 113 376 рублей материального ущерба и 50 000 рублей за услуги адвоката.

Приговор суда в законную силу не вступил.

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