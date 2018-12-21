Дорожные полицейские Тверской области готовятся к тотальной проверке водителей

СЕГОДНЯ 16:21 2018-12-21T16:21:12+03:00

Она будет длиться на протяжении трех дней

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В пятницу, 21 декабря, на дорогах Тверской области стартует оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». До 23 декабря включительно дорожные полицейские будут заниматься тотальной проверкой водителей на состояние алкогольного или наркотического опьянений.

Если вы заметили водителя, находящегося за рулем после употребления спиртных напитков, проявите свою гражданскую позицию, сообщайте о таких фактах по телефонам дежурной части ГИБДД 8(4822)58-59-00; 58-04-00; либо по телефону 02. Желательно при этом сообщить марку автомобиля, государственный регистрационный знак, цвет и направление движения.