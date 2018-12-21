2018-12-21T16:14:07+03:00
Общество

В Тверской области завершились тестовые испытания "Системы 112"

Система уже внедрена на 163 объектах
Виктория ЖУКОВА
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В Тверской области система вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» была принята государственной комиссией. Фото: областное правительствоВ Тверской области система вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» была принята государственной комиссией. Фото: областное правительство
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В Тверской области система вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" прошла тестовые испытания и была принята государственной комиссией. Ее ввод в промышленную эксплуатацию запланирован на следующий год.

- "Система-112" в Тверской области должна работать надёжно, без перебоев и обеспечивать чёткую маршрутизацию вызовов экстренных служб, чтобы жители региона как можно быстрее получали необходимую помощь, - отметил губернатор Игорь Руденя.

В Тверской области "Система-112" внедрена уже на 163 объектах. Это центр обработки вызовов, 42 единые диспетчерские службы и 120 дежурных диспетчерских служб.

В областном правительстве сообщили, что автоматизированные рабочие места оснащены оборудованием и программным обеспечением российских разработчиков.

В дальнейшем предусмотрена интеграция с системами шестью соседних областей. Единая цифровая инфраструктура будет способствовать эффективному межрегиональному взаимодействию экстренных оперативных служб.

Напомним, что "Система-112" используется для вызова экстренных оперативных служб - полиции, скорой медицинской помощи, пожарной охраны, а также аварийной газовой службы и для связи со службой "Антитеррор". Единый номер "112" доступен для звонка с любого телефонного устройства бесплатно и круглосуточно.

Система уже внедрена на 163 объектах Фото: областное правительство

Система уже внедрена на 163 объектах Фото: областное правительство

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