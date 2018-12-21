Сирота из Тверской области дождалась квартиры

СЕГОДНЯ 14:35 2018-12-21T14:35:14+03:00

Девушка четыре года боролась за свои права

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Сирота из Бологовского района Тверской области получила жилье, которое причиталось ей по закону. Было установлено, что в 2007 году мать ребенка лишили родительских прав, после чего девочка 1996 года рождения попала в детский дом.

В 2014 году ребенка включили в список детей-сирот, которым по закону полагается жилая площадь за счет средств областного бюджета. В итоге, девушка так и не дождалась законных квадратных метров, после чего решила обратиться в прокуратуру. Представитель надзорного органа обратился с исковым заявлением в суд, в котором потребовал администрацию Бологовского района исполнить свои обязательства.

Прокуратура Тверской области сообщает о том, что жилищные права сироты восстановлены. Теперь девушка проживает в однокомнатной квартире в Бологое.