2018-12-21T14:13:20+03:00
Происшествия

Молодого наркоторговца осудили в Тверской области

Злоумышленник продал запрещенное вещество
Альберт БОЙКОВ
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Суд приговорил наркоторговца к реальному срокуСуд приговорил наркоторговца к реальному срокуФото: Анна КОЛПАКОВА
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В Удомельском районе Тверской области осудили 21-летнего мужчину, который занимался продажей наркотиков. Во время судебного заседания было установлено, что 22 августа текущего года злоумышленник продал клиенту 1,2 граммов запрещенного вещества, который последний затем передал полицейским.

Как сообщает прокуратура Тверской области, наркодилера приговорили к четыре годам лишения свободы, которые ему придется провести в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

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