В Твери проверили, как водители уступают дорогу спецтранспорту

СЕГОДНЯ 16:51 2018-12-21T16:51:14+03:00

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В Твери прошла межведомственная профилактическая акция «Уступи дорогу спецтранспорту». Бригады «скорой» выезжали на вызов в сопровождении патрульных машин автоинспекторов.

Дорожные полицейские снимали на видео, как автомобиль с включенными проблесковыми маячками и звуковой сигнализацией едет по городу. Практика показала, что большинство участников дорожного движения уступают дорогу спецтранспорту.

Подобная акция проводится уже второй раз. И если во время сентябрьской акции были выявлены два нарушителя, то на этот раз административный штраф был выписан только одному невнимательному водителю.

В региональной Госавтоинспекции напомнили, что в этом году произошло несколько аварий с участием автомобилей Тверской станции скорой медицинской помощи. ДТП происходило, потому что водители не уступали дорогу автомобилям «скорой».

Такие профилактические мероприятия будут проводиться в Тверской области регулярно.