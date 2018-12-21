Смертность в Тверской области по-прежнему в два раза превышает рождаемость

СЕГОДНЯ 15:55 2018-12-21T15:55:01+03:00

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Тверьстат опубликовал данные о естественном движении населения Верхневолжья за 10 месяцев текущего года.

За этот период в Тверской области умерло 18 174 жителей, а родилось только 9 837 человек. В прошлом году оба этих показателя были больше. Год назад за аналогичный период родились 10 713 человек, а умерло 18 295.

Ускорилась и естественная убыль населения. Сейчас она составляет -7,9 человек на каждую тысячу населения, а в 2017 году этот показатель был -7,1.

Положительным моментом стало то, что жители вступают в брак чаще, чем разводятся. В текущем году свои отношения зарегистрировали 6 968 влюбленных. А вот официально расстаться решили 4 404 пар. Для сравнения в прошлом году браков было 7 923, а разводов - 4 725.