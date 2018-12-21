2018-12-21T15:01:09+03:00
Общество

Концерты, розыгрыши и состязания проходят на Рождественской ярмарке в Твери

В одном месте можно купить все необходимое для Нового Года
Виктория ЖУКОВА
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В одном месте можно купить все необходимое для Нового Года Фото: администрация ТвериВ одном месте можно купить все необходимое для Нового Года Фото: администрация Твери
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В Твери уже работает Рождественская ярмарка. Открылась она в минувшие выходные на улице Трехсвятской.

Жители смогут приобрести там сувениры и подарки к Новому году. Также в украшенных домиках-магазинчиках можно купить сладости, елочные игрушки, предметы домашней утвари, варежки и одежду из овчины, уникальные новогодние изделия ручной работы.

Специально для посетителей подготовлена развлекательная программа. Например, сегодня, 21 декабря в 16:00 пройдет музыкальное мероприятие «С Новым годом, Тверь!». Выступать будет лауреат джазовых фестивалей Валерий Забрусский. А 22 декабря запланировано сразу несколько концертов: в 12:00 выступит образцовый хореографический ансамбль «Мозаика», в 13:00 участники ДК «Синтетик», в 14:00 Валерий Забрусский. После этого пройдут мини-соревнования в спортивном стиле.

В воскресение, 23 декабря с 12:00 до 14:00 на ярмарке будут проходить мастер-классы «Тверские ремесла».

Полный перечень мероприятий доступен на сайте администрации города.

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