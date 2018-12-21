27-летний парень собирался продать мопед, который похитил у жителя Тверской области

СЕГОДНЯ 14:05 2018-12-21T14:05:09+03:00

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У жителя Тверской области ограбили гараж, который расположен рядом с жилым домом. 40-летнйи владелец постройки заметил пропажу и сразу обратился к полицейским.

Вор смог взломать замок и похитить из гаража мопед. Стражи правопорядка обследовали место происшествия и опросили возможных свидетелей, а эксперты-криминалисты на месте изъяты следы и улики.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили лицо, причастное к совершению кражи, и его местонахождение. Подозреваемым оказался 27-летний житель Вышневолоцкого района, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Молодой человек был задержан и доставлен в дежурную часть полиции. Там он дал признательные показания. Мужчина рассказал, то похищенный мопед собирался продать.

В его отношении возбуждено уголовное дело. За кражу мужчине грозит до пяти лет колонии.