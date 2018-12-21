30 детей из Тверской области посетят Кремлевскую елку

СЕГОДНЯ 13:13 2018-12-21T13:13:06+03:00

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Дети и подростки из Тверской области поедут на общероссийскую «Новогоднюю елку». Проходить праздничное мероприятие будет в Государственном Кремлевском дворце Москвы.

Еще представители Верхневолжья посетят «Новогоднюю елку» для детей-сирот от министерства просвещения Российской Федерации.

На предновогодние мероприятия 26 декабря отправятся 30 детей из Тверской области. Это ребята из социально незащищенных семей, воспитанники детских домов, отличники учебы, победители конкурсов и олимпиад в возрасте от 8 до 13 лет. Запланирована также экскурсионная программа – посещение Алмазного фонда в Московском Кремле.

В областном правительстве сообщили, что ребят будут сопровождать специалисты министерства образования региона, педиатр и полицейские. Налажено взаимодействие по вопросам транспортного обслуживания и размещения детей.

Напомним, что Кремлевская елка – это традиционное ежегодное представление. В этом году состоится новогодняя феерия «Тайна планеты Земля».