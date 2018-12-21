2018-12-21T12:30:47+03:00
Происшествия

Мужчина попытался сжечь заживо бывшую жену и сына в Твери

Он устроил пожар в квартире
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Расследование продолжаетсяРасследование продолжаетсяФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Твери следователи СК возбудили уголовное дело в отношении 55-летнего мужчины. Его подозревают в покушении на убийство бывшей супруги и их 16-летнего сына.

Следствие считает, что вечером 20 декабря пьяный обвиняемый поругался со своей бывшей супругой. Конфликт произошел в квартире, которая находится на первом этаже пятиэтажного жилого дома по улице Орджоникидзе.

Тогда мужчина разозлился и облил горючим веществом куртку своего сына, мебель в квартире, стены и пол помещения спальни, после этого он поджог жилье.

Женщине и подростку удалось спастись. 16-летний парень успел сбросить с себя загоревшуюся на нем куртку и выбежать из квартиры через дверь, женщина вылезла через окно.

В пресс-службе регионального СУ СК РФ по Тверской области сообщили, что подозреваемый был задержан по "горячим следам". С учетом тяжести этого преступления следователь СК будет ходатайствовать перед судом об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Концерты, розыгрыши и состязания проходят на Рождественской ярмарке в Твери
Сирота из Тверской области дождалась квартиры
Молодого наркоторговца осудили в Тверской области
27-летний парень собирался продать мопед, который похитил у жителя Тверской области
30 детей из Тверской области посетят Кремлевскую елку
Энергетики завершили трехмесячные учения в Тверской области
Мужчина ударил вилкой свою подружку в Тверской области
Прокуратура подвела итоги массовой проверки «скорых» в Тверской области
«Тверь Водоканал» завершил крупные работы на Медновском водозаборе
Утром в Твери сбили двух людей на пешеходных переходах
В Тверской области нашли пропавшую 15-летнюю девочку
На улице Орджоникидзе в Твери подожгли квартиру
Водитель без прав стал виновником смертельной аварии на М-11 в Тверской области
Живую ель устанавливают на катке на площади Славы в Твери