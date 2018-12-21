Мужчина попытался сжечь заживо бывшую жену и сына в Твери
В Твери следователи СК возбудили уголовное дело в отношении 55-летнего мужчины. Его подозревают в покушении на убийство бывшей супруги и их 16-летнего сына.
Следствие считает, что вечером 20 декабря пьяный обвиняемый поругался со своей бывшей супругой. Конфликт произошел в квартире, которая находится на первом этаже пятиэтажного жилого дома по улице Орджоникидзе.
Тогда мужчина разозлился и облил горючим веществом куртку своего сына, мебель в квартире, стены и пол помещения спальни, после этого он поджог жилье.
Женщине и подростку удалось спастись. 16-летний парень успел сбросить с себя загоревшуюся на нем куртку и выбежать из квартиры через дверь, женщина вылезла через окно.
В пресс-службе регионального СУ СК РФ по Тверской области сообщили, что подозреваемый был задержан по "горячим следам". С учетом тяжести этого преступления следователь СК будет ходатайствовать перед судом об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу.