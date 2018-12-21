Мужчина попытался сжечь заживо бывшую жену и сына в Твери

СЕГОДНЯ 12:30 2018-12-21T12:30:47+03:00

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В Твери следователи СК возбудили уголовное дело в отношении 55-летнего мужчины. Его подозревают в покушении на убийство бывшей супруги и их 16-летнего сына.

Следствие считает, что вечером 20 декабря пьяный обвиняемый поругался со своей бывшей супругой. Конфликт произошел в квартире, которая находится на первом этаже пятиэтажного жилого дома по улице Орджоникидзе.

Тогда мужчина разозлился и облил горючим веществом куртку своего сына, мебель в квартире, стены и пол помещения спальни, после этого он поджог жилье.

Женщине и подростку удалось спастись. 16-летний парень успел сбросить с себя загоревшуюся на нем куртку и выбежать из квартиры через дверь, женщина вылезла через окно.

В пресс-службе регионального СУ СК РФ по Тверской области сообщили, что подозреваемый был задержан по "горячим следам". С учетом тяжести этого преступления следователь СК будет ходатайствовать перед судом об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу.