Энергетики завершили трехмесячные учения в Тверской области
21 декабря завершились Всероссийских учения энергетиков. Проходили они в 30 регионах, в том числе и в Тверской области.
- Мы ожидаем повышения устойчивости энергоснабжения и снижения аварийности на 50%. Для нас это существенный вклад в развитие экономики региона, - цитирует губернатора Тверской области Игоря Руденю пресс-служба областного правительства.
В Тверской области учения начались 22 сентября. Основная их цель была повысить надёжность электроэнергетического комплекса региона.
За три месяца специалисты выполнили трёхлетний план: расчистили 12700 га и расширили 1103 га просек воздушных линий электропередачи, а 549 км обычного провода заменили на самонесущий изолированный. Также энергетики устраняли аварийные дефекты на электросетях Верхневолжья, установили 11901 железобетонную опору воздушных линий, свалили более 30800 аварийных деревьев и отремонтировали 327 трансформаторных подстанций.
В учениях на территории Верхневолжья были задействованы 10785 человек и свыше 1160 единиц техники.