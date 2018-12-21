Энергетики завершили трехмесячные учения в Тверской области

СЕГОДНЯ 12:09 2018-12-21T12:09:35+03:00

В Тверской области расчистили 12700 га и расширили 1103 га просек воздушных линий электропередачи Фото: Виктория ЖУКОВА

Проделанная работа позволила снизить аварийность на электросетях региона на 50%

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21 декабря завершились Всероссийских учения энергетиков. Проходили они в 30 регионах, в том числе и в Тверской области.

- Мы ожидаем повышения устойчивости энергоснабжения и снижения аварийности на 50%. Для нас это существенный вклад в развитие экономики региона, - цитирует губернатора Тверской области Игоря Руденю пресс-служба областного правительства.

В Тверской области учения начались 22 сентября. Основная их цель была повысить надёжность электроэнергетического комплекса региона.

За три месяца специалисты выполнили трёхлетний план: расчистили 12700 га и расширили 1103 га просек воздушных линий электропередачи, а 549 км обычного провода заменили на самонесущий изолированный. Также энергетики устраняли аварийные дефекты на электросетях Верхневолжья, установили 11901 железобетонную опору воздушных линий, свалили более 30800 аварийных деревьев и отремонтировали 327 трансформаторных подстанций.

В учениях на территории Верхневолжья были задействованы 10785 человек и свыше 1160 единиц техники.