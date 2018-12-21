2018-12-21T11:42:14+03:00
Происшествия

Мужчина ударил вилкой свою подружку в Тверской области

Суд отправил его в колонию
Виктория ЖУКОВА
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Мужчина ударил женщину вилкойМужчина ударил женщину вилкойФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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В Тверской области суд назначил наказание мужчине за причинение тяжкого вреда здоровью. Государственное обвинение по этому уголовному делу поддержала прокуратура Весьегонского района.

Обвиняемый выпивал алкоголь со своей знакомой. Во время застолья они поругались, тогда мужчина схватил металлическую вилку и ударил ею женщину в область груди.

В областной прокуратуре сообщили, что мужчина с учетом позиции государственного обвинителя получил наказание в виде лишения свободы на три года. Отбывать свой срок он будет в колонии общего режима.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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