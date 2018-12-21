2018-12-21T11:07:19+03:00
Здоровье

Прокуратура подвела итоги массовой проверки «скорых» в Тверской области

В медицинских автомобилях не хватает лекарств и оборудования
Виктория ЖУКОВА
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В медицинских автомобилях не хватает лекарств и оборудованияВ медицинских автомобилях не хватает лекарств и оборудованияФото: Владимир КРУПСКИЙ
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В Тверской области прокуратура проверяла, как «скорая» соблюдает законодательства об оказании неотложной медицинской помощи.

Оказалось, что самая главная проблема на территории региона - это оснащение оборудованием и медикаментами бригад скорой медицинской помощи. Также существует еще вопрос дефицита медперсонала, неудовлетворительное состояние автомобилей и сроки ожидания приезда медиков.

Кроме того, были выявлены многочисленные нарушения требований законодательства в сфере оказания скорой помощи. Например, несоблюдение правил организации деятельности выездных бригад «скорой», нарушения при оснащении автомобилей, несоблюдение требований законодательства к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, нарушения при хранении лекарственных препаратов и своевременной реализации медицинских изделий в течение срока годности, нарушения при заполнении медицинской документации.

В областной прокуратуре сообщили, что всего было внесено 42 представления, принесено 3 протеста, а в суд направлено 4 исковых заявления, к административной ответственности привлечены 7 виновных лиц.

- В связи с выявленными нарушениями, ненадлежащим ведомственным контролем и организацией маршрутизации пациентов в Министерство здравоохранения Тверской области внесено представление. Устранение нарушений находится на контроле, - уточнили в ведомстве.

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