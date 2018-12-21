2018-12-21T10:47:17+03:00
Общество

«Тверь Водоканал» завершил крупные работы на Медновском водозаборе

Специалисты ООО «Тверь Водоканал» завершили перекладку трубопровода на Медновском водозаборе.
Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
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Завершилась перекладка трубопровода на Медновском водозабореЗавершилась перекладка трубопровода на Медновском водозаборе
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В ходе работ почти 500 метров старой стальной трубы заменены на трубу из пластика низкого давления диаметром 315 мм с гарантийным сроком службы не менее 50 лет. Стоимость работ составила около 1,5 млн рублей.

В результате планового ремонта заменены две нитки водопроводной сети, по которым вода из скважинного павильона поступает в сборный водовод для последующей транспортировки на Тверецкий водозабор. Выполнены также ремонтные работы в самом павильоне.

«Чтобы обеспечить возможность переключения потоков воды и вывода в ремонт оборудования и сетей, мы смонтировали перемычку между двумя трубопроводами и установили новую запорную арматуру. Это повысит надежность системы водоснабжения и позволит сократить технологические потери», - поясняет начальник водопроводного цеха ООО «Тверь Водоканал» Константин Смирнов.

Предприятие ведет системную работу по обновлению сетей на Медновском водозаборе, где добывается около 40% воды, необходимой для жизнедеятельности Твери. За последнее время здесь заменено около 4 км трубопроводов.

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