Утром в Твери сбили двух людей на пешеходных переходах
Автомобилисты видимо еще не проснулись
Две аварии произошли с разницей в 10 минутФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Твери утром 21 декабря сбили двух пешеходов. Обе аварии произошли около 09:00.
Водитель на легковушке не заметил пешехода, который переходил дорогу по «зебре» в районе дома №55 по проспекту Победы.
Еще одного человека сбили на пересечении улиц Дмитрия Донского и Софьи Перовской, тоже на нерегулируемом пешеходном переходе.
По предварительным данным, пешехоы получили травмы, но угрозы их жизни нет. Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники Госавтоинспекции Тверской области. Подробности аварий уточняются.