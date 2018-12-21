2018-12-21T10:31:25+03:00
Происшествия

Утром в Твери сбили двух людей на пешеходных переходах

Автомобилисты видимо еще не проснулись
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Две аварии произошли с разницей в 10 минутДве аварии произошли с разницей в 10 минутФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Твери утром 21 декабря сбили двух пешеходов. Обе аварии произошли около 09:00.

Водитель на легковушке не заметил пешехода, который переходил дорогу по «зебре» в районе дома №55 по проспекту Победы.

Еще одного человека сбили на пересечении улиц Дмитрия Донского и Софьи Перовской, тоже на нерегулируемом пешеходном переходе.

По предварительным данным, пешехоы получили травмы, но угрозы их жизни нет. Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники Госавтоинспекции Тверской области. Подробности аварий уточняются.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мужчина ударил вилкой свою подружку в Тверской области
Прокуратура подвела итоги массовой проверки «скорых» в Тверской области
«Тверь Водоканал» завершил крупные работы на Медновском водозаборе
В Тверской области нашли пропавшую 15-летнюю девочку
На улице Орджоникидзе в Твери подожгли квартиру
Водитель без прав стал виновником смертельной аварии на М-11 в Тверской области
Живую ель устанавливают на катке на площади Славы в Твери
Дебошир из Тверской области во время пьяных разборок выбил глаз своему противнику
В Твери планируют открыть новый трамвайный маршрут
В Детском музейном центре Твери вновь распахнет свои двери "Мастерская Деда мороза"
Сразу после нового года жителей Твери приглашают в паломническую поездку
Основные елочные базары 2018-2019 Твери начнут свою работу в выходные
Семикласснику из Твери торжественно вручили медаль "За спасение жизни"
Разрушенная часть ограды сквера Крылова в Твери пока не восстановлена
В новогодние праздники запланированы дополнительные рейсы паровоза Бологое-Осташков в Тверской области
Растениеводы Тверской области получат дополнительные средства
Четырехлетнего мальчика сбили на "зебре" в Твери
Жительница Тверской области через незаконную покупку дома "обналичила" материнский капитал
На сутки перекроют движение транспорта по Театральной площади в Твери
Штраф заплатит прораб из Твери за попытку дать взятку полицейскому
Спортсмены и тренеры из Тверской области получат выплаты за успехи на соревнованиях
Мюзикл "Испытание мага" пройдет в Твери только один раз
10 человек тушили пожар на пилораме в Тверской области
Мужчина обокрал своего приятеля в кафе Тверской области
У жителей Тверской области долгов больше, чем у жителей соседних регионов
Мобильные патрули будут ловить елочных браконьеров по всей Тверской области
Несколько десятков килограммов сыра уничтожат в Твери