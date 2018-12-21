Утром в Твери сбили двух людей на пешеходных переходах

СЕГОДНЯ 10:31 2018-12-21T10:31:25+03:00

Две аварии произошли с разницей в 10 минут Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Автомобилисты видимо еще не проснулись

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В Твери утром 21 декабря сбили двух пешеходов. Обе аварии произошли около 09:00.

Водитель на легковушке не заметил пешехода, который переходил дорогу по «зебре» в районе дома №55 по проспекту Победы.

Еще одного человека сбили на пересечении улиц Дмитрия Донского и Софьи Перовской, тоже на нерегулируемом пешеходном переходе.

По предварительным данным, пешехоы получили травмы, но угрозы их жизни нет. Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники Госавтоинспекции Тверской области. Подробности аварий уточняются.