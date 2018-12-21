В Тверской области нашли пропавшую 15-летнюю девочку
Поиски шли с 17 декабря
Девушка найдена живой Фото: ВПСО "Сова"
Изменить размер текста:
В Тверской области нашли 15-летнюю девочку. Об этом волонтеры сообщили 21 декабря. Подростка четыре дня искали родственники, полицейские и поисковики спасательного отряда «Сова». Подробности уточняются.
Напомним, девочка 17 декабря вышли из дома в Удомле и пропала.
Волонтеры продолжают искать других пропавших жителей Тверской области. Например, все еще идут поиски Дмитрия Михайловича Чеботарева. 34-летний мужчина пропал 14 декабря 2018 года. В тот день он около 15:00 ушел из дома и не вернулся.