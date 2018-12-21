На улице Орджоникидзе в Твери подожгли квартиру

СЕГОДНЯ 09:42 2018-12-21T09:42:03+03:00

На месте работали 12 человек Фото: УМЧС России по Тверской области

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В Твери 20 декабря загорелась квартира. Информация о пожаре в доме № 52 корп. 1 по улице Орджоникидзе поступила дежурному УМЧС России в 18:54. На место выехали 4 единицы техники и 12 человек из отделений пожарно-спасательной части № 1 и № 4.

Локализовать пожар удалось уже в 19:05, а через 10 минут – полностью потушить.

В пресс-службе регионального УМЧС России сообщили, что огонь повредил внутреннюю отделку кухни, ванной комнаты и коридора на общей площади 12 квадратных метров. также в квартире оказалась закопчены стены.

Предположительная причина пожара - поджог.