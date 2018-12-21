Водитель без прав стал виновником смертельной аварии на М-11 в Тверской области

СЕГОДНЯ 09:20 2018-12-21T09:22:18+03:00

Дорогая иномарка врезалась в ограждение, а затем протаранила «Валдай»

Изменить размер текста: A A

В Тверской области на автодороге М-11 произошла авария. 20 декабря около 23:10 30-летний мужчина проезжал 257 километр трассы за рулем автомобиля «Инфинити Q50». Причем водительских прав у него не было.

Водитель двигался в сторону Москвы по левой полосе. Автомобилист решил пойти на опережение, не справился с управлением и протаранил в металлическое барьерное ограждение.

После этого автомобиль столкнулся с большегрузом «Валдай», который ехал в попутном направлении.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что в результате аварии от полученных травм скончался на месте происшествия 26-летний пассажир иномарки. Молодой человек ехал на переднем пассажирском сиденье.

На М-11 столкнулись два автомобиля Фото: УГИБДД России по Тверской области