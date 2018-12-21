Живую ель устанавливают на катке на площади Славы в Твери

СЕГОДНЯ 09:06 2018-12-21T09:06:24+03:00

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В Твери продолжается подготовка к новогодним каникулам. Например, сейчас полным ходом идет заливка городских катков. В этом году впервые откроют большую ледовую площадку в парке Победы, а украшением всеми любимого катка на площади Славы станет живая ель. Ее доставили из одного из лесничеств региона и установят в ближайшее время в центре ледовой зоны.

Уже работают катки у спорткомплекса «Планета», у здания бассейна «Радуга» и спортивной школы «Лидер» в посёлке Мамулино, а также на улице Туполева у ДК «Затверецкий» и у ФОКа имени Султана Ахмерова.

В администрации Твери сообщили, что в ближайшее время откроются ледовые площадки на стадионе «Текстильщик», на областном ипподроме, у спорткомплекса «Юбилейный», в Бобачёвской роще, в Городском саду и в парке Победы.