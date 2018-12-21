2018-12-21T08:40:50+03:00
Общество

Дебошир из Тверской области во время пьяных разборок выбил глаз своему противнику

За это он получил три года колонии
Виктория ЖУКОВА
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Нарушитель отправится в колониюНарушитель отправится в колониюФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Тверской области Бежецкий городской суд назначил наказание местному жителю за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

15 февраля этого года обвиняемый в одной из закусочных Бежецка затеял драку с посетителем. Он три раза ударил мужчину кулаком по лицу. Из-за полученных травм потерпевший ослеп на один глаз. Кроме того из-за причиненных повреждений деформировалась внешность мужчины.

В пресс-службе суда сообщили, что мужчина свою вину признал. Он получил лишение свободы в исправительной колонии общего режима на три года.

Также он должен заплатил потерпевшему за материальный и моральный ущерб сумму в размере 226 тысяч рублей.

Приговор был обжалован, но оставлен без изменения и вступил в законную силу.

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