Дебошир из Тверской области во время пьяных разборок выбил глаз своему противнику

СЕГОДНЯ 08:40 2018-12-21T08:40:50+03:00

За это он получил три года колонии

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В Тверской области Бежецкий городской суд назначил наказание местному жителю за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

15 февраля этого года обвиняемый в одной из закусочных Бежецка затеял драку с посетителем. Он три раза ударил мужчину кулаком по лицу. Из-за полученных травм потерпевший ослеп на один глаз. Кроме того из-за причиненных повреждений деформировалась внешность мужчины.

В пресс-службе суда сообщили, что мужчина свою вину признал. Он получил лишение свободы в исправительной колонии общего режима на три года.

Также он должен заплатил потерпевшему за материальный и моральный ущерб сумму в размере 226 тысяч рублей.

Приговор был обжалован, но оставлен без изменения и вступил в законную силу.