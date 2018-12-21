Дебошир из Тверской области во время пьяных разборок выбил глаз своему противнику
В Тверской области Бежецкий городской суд назначил наказание местному жителю за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
15 февраля этого года обвиняемый в одной из закусочных Бежецка затеял драку с посетителем. Он три раза ударил мужчину кулаком по лицу. Из-за полученных травм потерпевший ослеп на один глаз. Кроме того из-за причиненных повреждений деформировалась внешность мужчины.
В пресс-службе суда сообщили, что мужчина свою вину признал. Он получил лишение свободы в исправительной колонии общего режима на три года.
Также он должен заплатил потерпевшему за материальный и моральный ущерб сумму в размере 226 тысяч рублей.
Приговор был обжалован, но оставлен без изменения и вступил в законную силу.