2018-12-20T23:50:47+03:00
Досуг

В Детском музейном центре Твери вновь распахнет свои двери "Мастерская Деда мороза"

Будут мастерить снеговиков
Ирина ТАРАСОВА
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Мастерить будут снеговика. Фото: ДМЦМастерить будут снеговика. Фото: ДМЦ
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22 декабря, в субботу, в Детском музейном центре ТГОМ вновь распахнет свои двери "Мастерская Деда мороза". На этот раз всех ждет семейный мастер-класс "Снеговичок из ткани".

Все материалы для того, чтобы смастерить помощника Деда мороза, предоставляются. На занятие приглашаются ребята от 8 лет и старше, и их родители.

Внимание, количество мест ограничено, потому очень важно записаться заранее.

Запись на мастер-класс по телефону: 45-71-76.

Адрес: ул. Советская 3а.

Начало в 15.00.

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