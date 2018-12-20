В Детском музейном центре Твери вновь распахнет свои двери "Мастерская Деда мороза"
Будут мастерить снеговиков
Мастерить будут снеговика. Фото: ДМЦ
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22 декабря, в субботу, в Детском музейном центре ТГОМ вновь распахнет свои двери "Мастерская Деда мороза". На этот раз всех ждет семейный мастер-класс "Снеговичок из ткани".
Все материалы для того, чтобы смастерить помощника Деда мороза, предоставляются. На занятие приглашаются ребята от 8 лет и старше, и их родители.
Внимание, количество мест ограничено, потому очень важно записаться заранее.
Запись на мастер-класс по телефону: 45-71-76.
Адрес: ул. Советская 3а.
Начало в 15.00.