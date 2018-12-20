Сразу после нового года жителей Твери приглашают в паломническую поездку
3 января жителей Твери приглашают в паломническую поездку в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру и в Николо-Пешношский монастырь
План поездки: отъезд из Твери 3 января в 06:00 утра от Драмтеатра.
1. Прибытие в 9:30 в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру, где желающие смогут приложиться к мощам преподобного Сергия Радонежского.
- 10:30 экскурсия по Лавре
- Свободное время
- 13:00 трапеза
- 13.30 отправление дальше.
2. Прибытие в 15:30 в Николо-Пешношский мужской монастырь, где можно будет приложиться к мощам преподобного Мефодия - ученика преподобного Сергия Радонежского.
- Свободное время
- 17.00 отъезд.
Прибытие в Тверь – 3 января в 19:00 к Драмтеатру.
Важно: форма одежды должна соответствовать монастырским нормам одежды (девушкам и женщинам потребуются юбка и платок на голову). С собой взять поесть в автобус.
Все вопросы по тел. 8-952-065-17-24 (Антон).