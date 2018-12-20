Сразу после нового года жителей Твери приглашают в паломническую поездку

20 Дек. 23:32 2018-12-20T23:34:24+03:00

За один день планируется посетить Свято-Троицкую Сергиеву Лавру и в Николо-Пешношский монастырь

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3 января жителей Твери приглашают в паломническую поездку в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру и в Николо-Пешношский монастырь

План поездки: отъезд из Твери 3 января в 06:00 утра от Драмтеатра.

1. Прибытие в 9:30 в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру, где желающие смогут приложиться к мощам преподобного Сергия Радонежского.

- 10:30 экскурсия по Лавре

- Свободное время

- 13:00 трапеза

- 13.30 отправление дальше.

2. Прибытие в 15:30 в Николо-Пешношский мужской монастырь, где можно будет приложиться к мощам преподобного Мефодия - ученика преподобного Сергия Радонежского.

- Свободное время

- 17.00 отъезд.

Прибытие в Тверь – 3 января в 19:00 к Драмтеатру.

Важно: форма одежды должна соответствовать монастырским нормам одежды (девушкам и женщинам потребуются юбка и платок на голову). С собой взять поесть в автобус.

Все вопросы по тел. 8-952-065-17-24 (Антон).