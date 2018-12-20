Основные елочные базары 2018-2019 Твери начнут свою работу в выходные
В Твери 20 декабря открылись первые елочные базары. Купить живую новогоднюю ель пока можно только в микрорайоне "Южный" – у дома №58 на улице Можайского и в Пролетарском районе – около дома № 13 по проспекту Калинина.
В администрации Твери сообщили, что всего в городе будут работать 12 ёлочных базаров. Большинство из них начнут работать в ближайшие выходные.
Ели и сосны, которые продаются в городе, привезли из питомников, расположенных в Весьегонском и Бежецком районах Тверской области. Высота новогодних красавиц в среднем составляет около полутора метров. Стоит в этом году один метр елки в среднем 500 рублей.
Напомним, что продавец должен предоставить документы, подтверждающие легальность приобретения хвойных деревьев. За незаконную вырубку деревьев жителям грозит штраф.