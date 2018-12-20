2018-12-20T19:13:45+03:00
Общество

Основные елочные базары 2018-2019 Твери начнут свою работу в выходные

Первые елочные базары в Твери открылись 20 декабря 2018 года. Мы подскажем, где купить самую красивую елку на Новый год
Виктория ЖУКОВА
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Первые елочные базары уже открылисьПервые елочные базары уже открылисьФото: Олег ЗОЛОТО
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В Твери 20 декабря открылись первые елочные базары. Купить живую новогоднюю ель пока можно только в микрорайоне "Южный" – у дома №58 на улице Можайского и в Пролетарском районе – около дома № 13 по проспекту Калинина.

В администрации Твери сообщили, что всего в городе будут работать 12 ёлочных базаров. Большинство из них начнут работать в ближайшие выходные.

Ели и сосны, которые продаются в городе, привезли из питомников, расположенных в Весьегонском и Бежецком районах Тверской области. Высота новогодних красавиц в среднем составляет около полутора метров. Стоит в этом году один метр елки в среднем 500 рублей.

Напомним, что продавец должен предоставить документы, подтверждающие легальность приобретения хвойных деревьев. За незаконную вырубку деревьев жителям грозит штраф.

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