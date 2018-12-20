Семикласснику из Твери торжественно вручили медаль "За спасение жизни"

20 Дек. 18:27 2018-12-20T18:27:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Юношу жителю Твери торжественно вручили медаль "Российского союза спасателей" "За спасение жизни". Семиклассник Антон Матвеев в апреле этого года помог своего другу выбрать из воды. Мальчик провалился под лед на Тверце.

В экстремальной ситуации Антон действовал быстро и смело, он не растерялся и спас жизнь своему товарищу.

Торжественное награждение проходило в Законодательном собрании Тверской области. Медаль мальчику вручили член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Андрей Епишин, председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев и начальник Главного управления МЧС России по Тверской области Арсен Григорян.