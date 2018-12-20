2018-12-20T18:27:26+03:00
Общество

Семикласснику из Твери торжественно вручили медаль "За спасение жизни"

Подросток вытащил из реки друга
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Торжественное награждение проходило в Законодательном собрании Тверской области Фото: пресс-служба регионального Законодательного собранияТоржественное награждение проходило в Законодательном собрании Тверской области Фото: пресс-служба регионального Законодательного собрания
Изменить размер текста:

Юношу жителю Твери торжественно вручили медаль "Российского союза спасателей" "За спасение жизни". Семиклассник Антон Матвеев в апреле этого года помог своего другу выбрать из воды. Мальчик провалился под лед на Тверце.

В экстремальной ситуации Антон действовал быстро и смело, он не растерялся и спас жизнь своему товарищу.

Торжественное награждение проходило в Законодательном собрании Тверской области. Медаль мальчику вручили член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Андрей Епишин, председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев и начальник Главного управления МЧС России по Тверской области Арсен Григорян.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Детском музейном центре Твери вновь распахнет свои двери "Мастерская Деда мороза"
Сразу после нового года жителей Твери приглашают в паломническую поездку
Основные елочные базары 2018-2019 Твери начнут свою работу в выходные
Разрушенная часть ограды сквера Крылова в Твери пока не восстановлена
В новогодние праздники запланированы дополнительные рейсы паровоза Бологое-Осташков в Тверской области
Растениеводы Тверской области получат дополнительные средства
Четырехлетнего мальчика сбили на "зебре" в Твери
Жительница Тверской области через незаконную покупку дома "обналичила" материнский капитал
На сутки перекроют движение транспорта по Театральной площади в Твери
Штраф заплатит прораб из Твери за попытку дать взятку полицейскому
Спортсмены и тренеры из Тверской области получат выплаты за успехи на соревнованиях
Мюзикл "Испытание мага" пройдет в Твери только один раз
10 человек тушили пожар на пилораме в Тверской области
Мужчина обокрал своего приятеля в кафе Тверской области
У жителей Тверской области долгов больше, чем у жителей соседних регионов
Мобильные патрули будут ловить елочных браконьеров по всей Тверской области
Несколько десятков килограммов сыра уничтожат в Твери