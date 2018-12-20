Разрушенная часть ограды сквера Крылова в Твери пока не восстановлена
Напомним, часть чугунной ограды вокруг сквера имени баснописца Крылова была обнаружена разрушенной вечером 8 декабря. Поваленными и частично разбитыми оказались пролёты ограждения со стороны Суворовского училища, а также соединявшие их столбы. Вероятнее всего в ограду въехал автомобиль: на месте были обнаружены осколки пластика и характерные следы.
В отделе информации и аналитики администрации Твери "КП"-Тверь" сообщили, что ремонт не потребует долгого времени, так как повереждения не столь значительны. Ремонтом должен был заняться департамент благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта городской администрации.
К настоящему моменту разрушенные пролёты и столбы с места убрали, но ограда пока не восстановлена. А жители района уже успели протоптать сквозь прореху в ограждении тропинку.
Такой ограда была обнаружена 8 декабря.Фото: Виктория ТУШКОВА