Разрушенная часть ограды сквера Крылова в Твери пока не восстановлена

20 Дек. 18:15 2018-12-20T18:19:07+03:00

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Напомним, часть чугунной ограды вокруг сквера имени баснописца Крылова была обнаружена разрушенной вечером 8 декабря. Поваленными и частично разбитыми оказались пролёты ограждения со стороны Суворовского училища, а также соединявшие их столбы. Вероятнее всего в ограду въехал автомобиль: на месте были обнаружены осколки пластика и характерные следы.

В отделе информации и аналитики администрации Твери "КП"-Тверь" сообщили, что ремонт не потребует долгого времени, так как повереждения не столь значительны. Ремонтом должен был заняться департамент благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта городской администрации.

К настоящему моменту разрушенные пролёты и столбы с места убрали, но ограда пока не восстановлена. А жители района уже успели протоптать сквозь прореху в ограждении тропинку.