2018-12-20T18:19:07+03:00
Общество

Разрушенная часть ограды сквера Крылова в Твери пока не восстановлена

Ремонтом должен был заняться департамент благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта городской администрации
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Пока на месте угловых пролётов зияет дыра.Пока на месте угловых пролётов зияет дыра.Фото: Виктория ТУШКОВА
Изменить размер текста:

Напомним, часть чугунной ограды вокруг сквера имени баснописца Крылова была обнаружена разрушенной вечером 8 декабря. Поваленными и частично разбитыми оказались пролёты ограждения со стороны Суворовского училища, а также соединявшие их столбы. Вероятнее всего в ограду въехал автомобиль: на месте были обнаружены осколки пластика и характерные следы.

В отделе информации и аналитики администрации Твери "КП"-Тверь" сообщили, что ремонт не потребует долгого времени, так как повереждения не столь значительны. Ремонтом должен был заняться департамент благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта городской администрации.

К настоящему моменту разрушенные пролёты и столбы с места убрали, но ограда пока не восстановлена. А жители района уже успели протоптать сквозь прореху в ограждении тропинку.

Такой ограда была обнаружена 8 декабря. Фото: Виктория ТУШКОВА

Такой ограда была обнаружена 8 декабря.Фото: Виктория ТУШКОВА

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Детском музейном центре Твери вновь распахнет свои двери "Мастерская Деда мороза"
Сразу после нового года жителей Твери приглашают в паломническую поездку
Основные елочные базары 2018-2019 Твери начнут свою работу в выходные
Семикласснику из Твери торжественно вручили медаль "За спасение жизни"
В новогодние праздники запланированы дополнительные рейсы паровоза Бологое-Осташков в Тверской области
Растениеводы Тверской области получат дополнительные средства
Четырехлетнего мальчика сбили на "зебре" в Твери
Жительница Тверской области через незаконную покупку дома "обналичила" материнский капитал
На сутки перекроют движение транспорта по Театральной площади в Твери
Штраф заплатит прораб из Твери за попытку дать взятку полицейскому
Спортсмены и тренеры из Тверской области получат выплаты за успехи на соревнованиях
Мюзикл "Испытание мага" пройдет в Твери только один раз
10 человек тушили пожар на пилораме в Тверской области
Мужчина обокрал своего приятеля в кафе Тверской области
У жителей Тверской области долгов больше, чем у жителей соседних регионов
Мобильные патрули будут ловить елочных браконьеров по всей Тверской области
Несколько десятков килограммов сыра уничтожат в Твери