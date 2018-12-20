В новогодние праздники запланированы дополнительные рейсы паровоза Бологое-Осташков в Тверской области

20 Дек. 18:00 2018-12-20T18:00:32+03:00

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Во время новогодних каникул уникальный паровоз на маршруте Бологое - Осташков будет ходить чаще. Две дополнительные поездки запланированы на пятницу, 4 января и понедельник, 7 января. Согласно расписанию поезд также выйдет на маршрут в субботу, 5 января.

В дополнительные дни поезд отправится из Бологого в 9:25, а прибудет в Осташков в 13:07. Обратная дорога запланирована на 15:07 (в Бологое будет уже в 18:21).

Напомним, пассажиров возят настоящие паровозы серии «Су» и «Л», 1948 и 1954 годов выпуска. Вагоны выполнены в историческом стиле: окрашены в зелёный цвет с гербом Бологое-Полоцкой железной дороги. Во время поездки будет получасовую остановку на станции Куженкино, где пассажиры могут прогуляться по настоящему музею под открытым небом.