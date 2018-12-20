2018-12-20T17:20:40+03:00
Общество

Растениеводы Тверской области получат дополнительные средства

Деньги пойдут из регионального бюджета
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Средства пойдут 45 предприятиям регионаСредства пойдут 45 предприятиям регионаФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

В Тверской области из регионального бюджета дополнительно выделено более 4,7 млн рублей. Средства пойдут 45 предприятиям региона на оказание несвязанной поддержки в сфере растениеводства. Данный вопрос рассмотрели на заседании областного правительства 19 декабря под руководством губернатора Игоря Рудени.

Дополнительные средства на поддержку направят растениеводам Кашинского городского округа, Ржевского, Оленинского, Вышневолоцкого, Калининского, Краснохолмского, Калязинского, Сонковского, Весьегонского и других районов. Также до 25 декабря 2018 года был продлен срок предоставления документов для получения этой субсидии.

Кроме того, 18,4 млн рублей получат аграрии Тверской области на возмещение затрат за произведенное и реализованное льноволокно.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Детском музейном центре Твери вновь распахнет свои двери "Мастерская Деда мороза"
Сразу после нового года жителей Твери приглашают в паломническую поездку
Основные елочные базары 2018-2019 Твери начнут свою работу в выходные
Семикласснику из Твери торжественно вручили медаль "За спасение жизни"
Разрушенная часть ограды сквера Крылова в Твери пока не восстановлена
В новогодние праздники запланированы дополнительные рейсы паровоза Бологое-Осташков в Тверской области
Четырехлетнего мальчика сбили на "зебре" в Твери
Жительница Тверской области через незаконную покупку дома "обналичила" материнский капитал
На сутки перекроют движение транспорта по Театральной площади в Твери
Штраф заплатит прораб из Твери за попытку дать взятку полицейскому
Спортсмены и тренеры из Тверской области получат выплаты за успехи на соревнованиях
Мюзикл "Испытание мага" пройдет в Твери только один раз
10 человек тушили пожар на пилораме в Тверской области
Мужчина обокрал своего приятеля в кафе Тверской области
У жителей Тверской области долгов больше, чем у жителей соседних регионов
Мобильные патрули будут ловить елочных браконьеров по всей Тверской области
Несколько десятков килограммов сыра уничтожат в Твери