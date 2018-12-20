Растениеводы Тверской области получат дополнительные средства

20 Дек. 17:20 2018-12-20T17:20:40+03:00

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В Тверской области из регионального бюджета дополнительно выделено более 4,7 млн рублей. Средства пойдут 45 предприятиям региона на оказание несвязанной поддержки в сфере растениеводства. Данный вопрос рассмотрели на заседании областного правительства 19 декабря под руководством губернатора Игоря Рудени.

Дополнительные средства на поддержку направят растениеводам Кашинского городского округа, Ржевского, Оленинского, Вышневолоцкого, Калининского, Краснохолмского, Калязинского, Сонковского, Весьегонского и других районов. Также до 25 декабря 2018 года был продлен срок предоставления документов для получения этой субсидии.

Кроме того, 18,4 млн рублей получат аграрии Тверской области на возмещение затрат за произведенное и реализованное льноволокно.