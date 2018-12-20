2018-12-20T16:34:48+03:00
Происшествия

Четырехлетнего мальчика сбили на "зебре" в Твери

Ребенок получил травмы
Виктория ЖУКОВА
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Ребенка осмотрели врачиРебенка осмотрели врачиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Твери автомобиль сбил маленького ребенка. Произошло это сегодня, 20 декабря около 08:15 в районе дома № 23 по улице Паши Савельевой.

58-летний мужчина ехал на автомобиле «Волга». Он не уступил дорогу четырехлетнему мальчику, который вышел на нерегулируемый пешеходный переход, и наехал на него.

Мальчик переходил проезжую часть вместе с мамой.

В результате аварии ребенок получил травмы. Его смотрели врачи детской областной больнице.

Напомним, что днем ранее в Твери на Московском шоссе сбили восьмилетнего мальчика.

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