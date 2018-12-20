Четырехлетнего мальчика сбили на "зебре" в Твери
Ребенок получил травмы
Ребенка осмотрели врачиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Твери автомобиль сбил маленького ребенка. Произошло это сегодня, 20 декабря около 08:15 в районе дома № 23 по улице Паши Савельевой.
58-летний мужчина ехал на автомобиле «Волга». Он не уступил дорогу четырехлетнему мальчику, который вышел на нерегулируемый пешеходный переход, и наехал на него.
Мальчик переходил проезжую часть вместе с мамой.
В результате аварии ребенок получил травмы. Его смотрели врачи детской областной больнице.
Напомним, что днем ранее в Твери на Московском шоссе сбили восьмилетнего мальчика.