Четырехлетнего мальчика сбили на "зебре" в Твери

20 Дек. 16:34 2018-12-20T16:34:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В Твери автомобиль сбил маленького ребенка. Произошло это сегодня, 20 декабря около 08:15 в районе дома № 23 по улице Паши Савельевой.

58-летний мужчина ехал на автомобиле «Волга». Он не уступил дорогу четырехлетнему мальчику, который вышел на нерегулируемый пешеходный переход, и наехал на него.

Мальчик переходил проезжую часть вместе с мамой.

В результате аварии ребенок получил травмы. Его смотрели врачи детской областной больнице.

Напомним, что днем ранее в Твери на Московском шоссе сбили восьмилетнего мальчика.