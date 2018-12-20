Жительница Тверской области через незаконную покупку дома "обналичила" материнский капитал

20 Дек. 16:03 2018-12-20T16:03:12+03:00

Женщина продала участок, не зарегистрировав на нем детей

Изменить размер текста: A A

В Тверской области прокуратура Кашинского района в судебном порядке требует признать недействительной сделку купли-продажи жилья с использованием материнского капитала.

Местная жительница, мать двоих несовершеннолетних детей подала заявление о погашении основного долга и уплату процентов по договору займа и приобретения жилья за счет средств материнского капитал.

Деньги были перечислены на улучшения жилищных условий семьи. После этого Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области был зарегистрирован договор купли-продажи на земельный участок. Однако через пять месяцев новое жилье было продано.

- Обязательство о выделении всем членам семьи долей в указанном жилом помещении не было исполнено, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В связи с этим прокурор обратился в суд с исковым заявлением о признании недействительной сделки купли-продажи жилья с использованием средств материнского капитала.

Результаты рассмотрения иска и устранение нарушений контролируется межрайонной прокуратурой.