2018-12-20T16:03:12+03:00
Общество

Жительница Тверской области через незаконную покупку дома "обналичила" материнский капитал

Женщина продала участок, не зарегистрировав на нем детей
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Женщина незаконно получила деньгиЖенщина незаконно получила деньгиФото: Валерий РОМАНОВ
Изменить размер текста:

В Тверской области прокуратура Кашинского района в судебном порядке требует признать недействительной сделку купли-продажи жилья с использованием материнского капитала.

Местная жительница, мать двоих несовершеннолетних детей подала заявление о погашении основного долга и уплату процентов по договору займа и приобретения жилья за счет средств материнского капитал.

Деньги были перечислены на улучшения жилищных условий семьи. После этого Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области был зарегистрирован договор купли-продажи на земельный участок. Однако через пять месяцев новое жилье было продано.

- Обязательство о выделении всем членам семьи долей в указанном жилом помещении не было исполнено, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В связи с этим прокурор обратился в суд с исковым заявлением о признании недействительной сделки купли-продажи жилья с использованием средств материнского капитала.

Результаты рассмотрения иска и устранение нарушений контролируется межрайонной прокуратурой.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Детском музейном центре Твери вновь распахнет свои двери "Мастерская Деда мороза"
Сразу после нового года жителей Твери приглашают в паломническую поездку
Основные елочные базары 2018-2019 Твери начнут свою работу в выходные
Семикласснику из Твери торжественно вручили медаль "За спасение жизни"
Разрушенная часть ограды сквера Крылова в Твери пока не восстановлена
В новогодние праздники запланированы дополнительные рейсы паровоза Бологое-Осташков в Тверской области
Растениеводы Тверской области получат дополнительные средства
Четырехлетнего мальчика сбили на "зебре" в Твери
На сутки перекроют движение транспорта по Театральной площади в Твери
Штраф заплатит прораб из Твери за попытку дать взятку полицейскому
Спортсмены и тренеры из Тверской области получат выплаты за успехи на соревнованиях
Мюзикл "Испытание мага" пройдет в Твери только один раз
10 человек тушили пожар на пилораме в Тверской области
Мужчина обокрал своего приятеля в кафе Тверской области
У жителей Тверской области долгов больше, чем у жителей соседних регионов
Мобильные патрули будут ловить елочных браконьеров по всей Тверской области
Несколько десятков килограммов сыра уничтожат в Твери